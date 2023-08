I fiumi che scaricano i laghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I fiumi che scaricano i laghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMISSARI

Significato/Curiosita : I fiumi che scaricano i laghi

Ghiacciai si sciolgono. i laghi che frequentemente occupano le parti più depresse delle valli alpine servono a smorzare l'impeto dei fiumi e a chiarificare le... E l'emissario hanno nomi diversi. i laghi che non hanno emissari vengono detti endoreici. nella zona del lago circostante allo sbocco nell'emissario, possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

