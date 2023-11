La definizione e la soluzione di: Conoscono bene gli inquilini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Conoscono bene gli inquilini

Lasciato da una fidanzata della quale, in realtà, non gli importa nulla. vive con altri tre inquilini impegnati nella protesta studentesca che lo accusano... Un portiere o portinaio è un lavoratore che ha il compito di sorvegliare un immobile di natura residenziale, produttiva o terziaria. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Le conoscono i tassisti; conoscono alla perfezione Orazio e Virgilio; Lo sono tra loro due persone che non si conoscono ; conoscono bene la tecnica della panificazione; Sta bene negli USA; Il bene ssere creato dagli affari che vanno bene ; Non le segue chi sta bene ; Pondera bene le mosse; Senza inquilini ; Gli inquilini delle città; Occupati dagli inquilini ; Gli inquilini della casa accanto;

Cerca altre Definizioni