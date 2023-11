La definizione e la soluzione di: Bibite strizzate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Bibite strizzate

Gyutto (lett. strettamente) che riproduce il suono di qualcosa che viene strizzato. può indicare pertanto, in senso figurato, l'atto dell'abbracciare qualcuno... Il tofu (in cinese S, dòufuP; in giapponese tofu), talvolta definito come caglio di semi (di soia), è un alimento diffuso in quasi tutto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Uno sciroppo per bibite dissetanti; Contenitori per bibite ; Un succo per preparare bibite colorate; Spaccio di bibite ; strizzate d occhio;

Cerca altre Definizioni