La definizione e la soluzione di: Succinti stringati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Del 1941 sempre a vodice ci sarebbe stato un altro attentato – la cui stringata descrizione è molto simile a quella dell'ottobre successivo – nella quale... Il Vocabolario Treccani è un dizionario della lingua italiana, opera di riferimento edita dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : I più succinti sono quelli da bagno; stringati nell esprimersi;

Cerca altre Definizioni