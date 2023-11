La definizione e la soluzione di: Sono pari in corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Luce della storia linguistica corsa, la denominazione di "lingua romanza" nel senso di "autonomo gruppo linguistico" al pari di altri idiomi derivati direttamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : sono ricchi di sugo; Sono pari in udito; L affanno di chi ha fatto una lunga corsa ;

Cerca altre Definizioni