La definizione e la soluzione di: Fa parte della Gran Bretagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Britanniche. in realtà esistono due bretagne: l'isola di gran bretagna, nell'arcipelago britannico, e la regione/penisola di bretagna in francia. gli antichi romani... Il Galles (AFI: /'galles/; in inglese Wales, pron. ['welz]; in gallese Cymru, pron. ['km.r], in latino Cambria) è una delle quattro nazioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

