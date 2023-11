La definizione e la soluzione di: Lungo osso della gamba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Un osso dell'arto inferiore. è lungo e pari, si presenta di circa 4-5 volte più sottile della tibia e, assieme ad essa, completa lo scheletro della gamba... La tibia è un osso dei vertebrati. Si trova, assieme all'osso peroneale, nell'arto inferiore, al di sotto dell'articolazione del ginocchio, nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

La città italiana in cui visse a lungo James Joyce; osso del bacino; Cambiano zampa in gamba

