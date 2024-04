La Soluzione ♚ Lungo fiume sudafricano

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LIMPOPO

Curiosità su Lungo fiume sudafricano: Lanciato sunsat, il primo satellite sudafricano 25 aprile 2002: mark shuttleworth è il primo astronauta sudafricano ad andare nello spazio. lo sport nazionale... Il Limpopo è un fiume che nasce nella catena montuosa del Witwatersrand in Sudafrica per sfociare nell'Oceano Indiano nei pressi del porto di Xai-Xai, in Mozambico. È lungo 1600 km (1770 km secondo altre fonti) ed è il secondo fiume per lunghezza dell'Africa australe. Il suo bacino idrografico si estende per 415000 km². Il Limpopo segna per 640 km il confine tra il Sudafrica sulla riva destra e il Botswana e lo Zimbabwe, rispettivamente a nord-est e a nord. Il corso del fiume è contraddistinto da numerose rapide. Una volta ricevuto il suo affluente principale (il fiume Olifants/Letama) diventa navigabile fino al mare, sebbene il letto ...

