Jules scrittore

Giulio verne) jules gabriel verne, spesso italianizzato in giulio verne (nantes, 8 febbraio 1828 – amiens, 24 marzo 1905), è stato uno scrittore francese.... Jules Gabriel Verne, spesso italianizzato in Giulio Verne (Nantes, 8 febbraio 1828 – Amiens, 24 marzo 1905), è stato uno scrittore francese. È tra ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

