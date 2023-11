La definizione e la soluzione di: Distanziare le righe della scrittura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Occorreva in qualche modo staccare le lettere l'una dall'altra, allargare gli spazi tra le parole e distanziare le righe. nel xv secolo gli umanisti (in... In linguistica, una glossa interlineare consiste in una serie di descrizioni, complete o parziali, di una parola, un testo o di una frase, corredate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : distanziare gli inseguitori; Un segno fra cinque righe ; La perizia che analizza la scrittura ;

