La Soluzione ♚ È a righe o a quadretti La definizione e la soluzione di 8 lettere: È a righe o a quadretti. QUADERNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E a righe o a quadretti: Il taccuino, chiamato anche quaderno o blocco note (analogamente usate le grafie bloc-notes, bloc notes, block-notes o block notes), è un piccolo libro con fogli di carta, spesso bianchi o rigati, comunemente utilizzato per appunti o disegni. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il taccuino, chiamato anche quaderno o blocco note (analogamente usate le grafie bloc-notes, bloc notes, block-notes o block notes), è un piccolo libro con fogli di carta, spesso bianchi o rigati, comunemente utilizzato per appunti o disegni. quaderno ( approfondimento) m sing (pl.: quaderni) insieme di fogli rilegati e raccolti in una copertina, utilizzato per la scrittura o il disegno. fascicolo di un periodico (per estensione) volume allegato ad una collezione principale (tipografia) (bibliografia) fascicolo di 4 fogli piegati in due e inseriti l'uno dentro l'altro, così da essere costituito di 8 carte e 16 pagine (metrica) ciascuna delle due quartine in un sonetto Sillabazione qua | dèr | no Pronuncia IPA: /kwa'drno/ Etimologia / Derivazione dal latino quaterni cioè "a quattro a quattro" perché indica quattro fogli di carta piegati in due Sinonimi agenda, album, blocco, brogliaccio, carnet, fascicolo, libretto, libriccino, notes, opuscolo, registro, rubrica, taccuino

(bibliografia) quaternione Parole derivate squadernare, squadernato Alterati ( diminutivo ) quadernetto, quadernino

quadernetto, quadernino ( accrescitivo ) quadernone

quadernone (peggiorativo) quadernaccio Altre Definizioni con quaderno; righe; quadretti; Vi scrive spesso lo scolaro; Lo spazio tra due righe di stampa; Distanza fra due righe scritte o stampate; Distanze fra le righe scritte o stampate; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a È a righe o a quadretti

QUADERNO

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'È a righe o a quadretti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.