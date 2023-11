La definizione e la soluzione di: Amante di fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

La pirofila (letteralmente: "amante del fuoco") è un contenitore usato per cuocere alimenti in forno. i materiali usato per produrla sono tradizionalmente... La piromania, dal greco p (pyr, fuoco) e µaa (mania), è un'intensa ossessione verso il fuoco, le fiamme, gli esplosivi in genere e gli effetti a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Quella d amante è un nodo; Si prende prima di far fuoco ;

