La definizione e la soluzione di: La regione con la Turchia europea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : La regione con la turchia europea

Dell'unione europea. l'adesione della turchia all'unione europea è un obiettivo che si prefissò il governo turco fin dalla fine degli anni ottanta. la turchia instaurò... La Tracia (in greco antico: T Thràke, in latino: Thracia) è una regione storica, posta nell'estrema punta sudorientale della penisola balcanica. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 novembre 2023

