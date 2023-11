La definizione e la soluzione di: Il magazzino sotto coperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Di stiva. per localizzare ciò che sta sotto il ponte superiore viene usata in gergo l'espressione "sotto coperta". nave ponte (nautica) altri progetti... La stiva è quella parte della nave che si trova sotto il ponte destinata all'immagazzinamento del carico, sia commerciale che ad uso dell'equipaggio. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 novembre 2023

