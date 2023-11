La definizione e la soluzione di: Una gabbia per pennuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STIA

Significato/Curiosita : Una gabbia per pennuti

Rinchiuso in una stanza con una grande porta di ferro o altre volte dentro una gabbia. in un'intervista, borat ha detto "mio fratello bilo ha una testa piccola... Stia è una frazione del comune sparso di Pratovecchio Stia. Nel 2011 il suo territorio comunale contava 2 990 abitanti. Dal 1º gennaio 2014 il comune ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

