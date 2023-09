Una ladra tra i pennuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una ladra tra i pennuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GAZZA

Significato/Curiosita : Una ladra tra i pennuti

Veniva considerata "l'uccello ufficiale della gioia". attualmente questi pennuti vengono deprecati anche per il loro effetto negativo sulla presenza di... Disambiguazione – "gazza" rimanda qui. se stai cercando il simbolo in araldica, vedi gazza (araldica). la gazza, nota anche come gazza eurasiatica (pica...