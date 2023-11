La definizione e la soluzione di: Un punto decisivo del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un punto decisivo del tennis

Dello sport del 17 settembre 2006 fed cup, primo trionfo azzurro ^ da la gazzetta dello sport dell'8 novembre 2009 pennetta, punto decisivo, all'italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un punto decisivo del tennis : punto; decisivo; tennis; Sul punto di avverarsi; Proprio in questo punto ; Un punto decisivo a tennis; Il punto del cielo a picco sopra di noi; Il punto in cui sorge il Sole; Un punto decisivo a tennis; Un cimento durissimo e decisivo ; Come dire decisivo ; Il quinto set decisivo nel volley; Il colpo decisivo nell incontro di tennis; Manda in cielo la palla da tennis ; Roland open di tennis ; Un punto decisivo a tennis ; Sono lunghi nelle scarpe da tennis ; L impugnatura con la destra e la sinistra a tennis ;

Cerca altre Definizioni