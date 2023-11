La definizione e la soluzione di: Gli spiccioli d una somma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Gli spiccioli d una somma

se avesse la disponibilità di una grossa somma di denaro (cinque milioni di lire), potrebbe prendere in gestione una tabaccheria. al cantiere arriva... Il motivo a bastoni rotti o (bâtons brisés), noto anche come spina di pesce o chevron, è un motivo ornamentale di segmenti di linea in rilievo ...