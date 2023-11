La definizione e la soluzione di: Avere il coraggio di fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSARE

Significato/Curiosita : Avere il coraggio di fare

avere il coraggio di fare, fa le cose su cui puoi solo fantasticare e vive secondo il suo insieme di regole sempre più esagerate. sono entusiasta di portare... Memento audere semper è una locuzione in lingua latina coniata dallo scrittore e poeta italiano Gabriele D'Annunzio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

