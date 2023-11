La definizione e la soluzione di: La terza cavità dello stomaco dei Ruminanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OMASO

Significato/Curiosita : La terza cavita dello stomaco dei ruminanti

Visceri (intestino, stomaco, fegato, pancreas e reni). la regione occupata dall'addome è chiamata cavità addominale, ed è la più ampia cavità dell'organismo... L'omàso è un organo che, assieme al reticolo e al rumine, fa parte del complesso prestomacale dei ruminanti. Esso è interposto funzionalmente tra ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La terza cavità dello stomaco dei Ruminanti : terza; cavità; stomaco; ruminanti; Va in onda sulla terza Rete; Qual è la terza fonte al mondo di olio vegetale; La terza nota ripetuta; La terza cantica del poema dantesco; Un articolo di terza pagina; La cavità dell occhio; Passa per la cavità toracica; cavità impressionanti; Piccole ulcere dolorose della cavità orale; Osso che separa cavità nasale e scatola cranica; Parte terminale dello stomaco dei Ruminanti; Il peso sullo stomaco ; Lo stomaco dei bovini cucinato per i buongustai; Grandi erbivori dallo stomaco capiente; Un infiammazione nella zona dello stomaco ; Agilissimi ruminanti dalle corna palmate; Parte terminale dello stomaco dei ruminanti ; Agili ruminanti ; Alimento per ruminanti ; Cavità dello stomaco dei ruminanti ;

Cerca altre Definizioni