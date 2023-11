La definizione e la soluzione di: Taglio di carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FESA

Significato/Curiosita : Taglio di carne

taglio comunque è adatto a preparazioni arrosto e, tagliato a fettine, a cotture in padella. la presenza di molto adipe rende questo taglio di carne molto... Lo scannello (anche noce o fesa) è un tipo di taglio di carne appartenente al quarto posteriore della coscia del bovino (si sviluppa intorno al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Taglio di carne : taglio; carne; Un taglio della partoriente; Un taglio per scaloppine; Un taglio di vitello al forno; taglio di un arto; Il taglio di un arto; carne in umido; Fetta di carne arrostita; Il più semplice piatto di carne ; Spiedini di carne tipici della cucina indonesiana; Una lavapiatti in carne e ossa;

Cerca altre Definizioni