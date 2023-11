La definizione e la soluzione di: Perdite economiche provocate da comportamenti altrui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : DANNI PATRIMONIALI

Significato/Curiosita : Perdite economiche provocate da comportamenti altrui

Se si fosse da soli. si parla invece di interiorizzazione delle norme del gruppo, quando accediamo ai giudizi e ai comportamenti altrui per giustificare... Un danno è la conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, un attrezzo, una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

