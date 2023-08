Relativo alla replicazione di comportamenti altrui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo alla replicazione di comportamenti altrui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMITATIVO

Significato/Curiosita : Relativo alla replicazione di comportamenti altrui

Elettronica dell'informazione. i media di massa erano (almeno alle origini) basati sull'economia della replicazione lineare[non chiaro]: secondo tale modello... O esposizione all'amianto e tumore.». è stato studiato come l'effetto imitativo possa manifestarsi anche dopo molti anni in seguito all'esposizione, in...