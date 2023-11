La definizione e la soluzione di: Lavano le coperte delle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ONDATE

Significato/Curiosita : Lavano le coperte delle navi

Come l'acquaio inghiotte tutti i vari avanzi del cibo rimasto quando si lavano i piatti. essere un asso si riferisce a qualcuno che nel suo particolare... Un'ondata di freddo, in meteorologia, è un periodo di tempo durante il quale la temperatura dell'aria è insolitamente bassa rispetto alle temperature ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lavano le coperte delle navi : lavano; coperte; navi; I panni sporchi si lavano in; Quelli sporchi si lavano in famiglia; Si lavano in convento; Di solito non si lavano coi bianchi in lavatrice; Vi si lavano i piatti sporchi; Donne che si sono coperte di gloria; In certi armadi sono coperte da specchi; Balconate coperte ; coperte imbottite; coperte o inzuppate di liquido; Inghiottono le navi ; L urtarsi di due navi durante la manovra; Luogo d approdo per navi ; Un dispositivo delle navi da guerra per posare in mare le mine; Sciabordano contro le navi ;

Cerca altre Definizioni