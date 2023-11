La definizione e la soluzione di: Gli anelli di fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOLUTE

La voluta è un particolare ornamento geometrico di forma a spirale. Già dall'antichità classica inserita in architettura, specialmente nel capitello ...

Altre risposte alla domanda : Gli anelli di fumo : anelli; fumo; Una storia come Il Signore degli anelli ; Gli anelli con la data; Un Tom personaggio de Il signore degli anelli ; anelli matrimoniali; Liv: è Arwen nei film de Il Signore degli anelli ; Convoglia il fumo del camino; Un anello di fumo ; Pungente come il fumo ; Emettere o sottoporsi a un leggero vapore o fumo ; Non dà che fumo ;

