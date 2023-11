La definizione e la soluzione di: Finite per terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CADUTE

Significato/Curiosita : Finite per terra

La terra piatta è una credenza sulla forma della terra come un disco piatto o un'altra figura piana. le caratteristiche di tale modello variano in base... Le cadute (The Falls) è un film del 1980 diretto da Peter Greenaway. Il film ha la forma di un falso documentario diviso in 92 parti con altrettante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Finite per terra : finite; terra; Si contano a elezioni finite ; Compiute finite ; finite senza fine; finite su un bassofondo; finite all inferno; Il più grande essere vivente della terra ; La terra dei cow boys; La terra ne compie 365 all anno; Il poeta e drammaturgo autore de La terra desolata; Li fa la terra attorno al sole;

