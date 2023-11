La definizione e la soluzione di: È detto l Amarissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : E detto l amarissimo

Sprofondato in questi anni in un «amarissimo e malinconico» letargo e dia pochissimi segni di risveglio, anche se, come già detto, ne percepisce una latente... Il mare Adriatico è il braccio del mar Mediterraneo orientale situato tra la penisola italiana e la penisola balcanica; suddiviso in Alto Adriatico, ...