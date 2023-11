La definizione e la soluzione di: Il biglietto verde originale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : DOLLARO STATUNITENSE

Significato/Curiosita : Il biglietto verde originale

1978 (premio biglietto d'oro 78-79), interpretato da johhny dorelli, monica vitti ed edwige fenech nel quale monica vitti ha vinto il premio david di... Il dollaro statunitense (il simbolo: $, il codice ISO 4217: USD; in inglese: United States dollar, ma chiamato informalmente anche dollar, American ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

