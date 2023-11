La definizione e la soluzione di: Un uccello in cima alla torre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : MERLO

Significato/Curiosita : Un uccello in cima alla torre

Quale cenò in cima alla torre la sera di martedì 2 luglio in compagnia di émile zola e di altri scrittori e disse che «la torre eiffel sembrava un faro abbandonato... Francesco Merlo (Catania, 8 aprile 1951) è un giornalista e scrittore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

