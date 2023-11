La definizione e la soluzione di: La seconda parte della giornata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 10 lettere : POMERIGGIO

Significato/Curiosita : La seconda parte della giornata

la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne è una ricorrenza istituita dall'assemblea generale delle nazioni unite, tramite... Il pomeriggio è la parte della giornata che intercorre fra il mezzogiorno e il tramonto, corrispondente al terzo quarto dell'ideale partizione delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

