La definizione e la soluzione di: Fu ribattezzato Nembo Kid. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : SUPERMAN

Significato/Curiosita : Fu ribattezzato nembo kid

Superman, il cui alter ego è Clark Kent, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da DC Comics. È stato creato da Jerry Siegel (testi) e ...

