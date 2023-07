L Ente per l energia nucleare ribattezzato ENEA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Ente per l energia nucleare ribattezzato ENEA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CNEN

L'Ente per l'Energia Nucleare (ENEA), precedentemente noto anche come CNEN (Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare), è un'importante istituzione di ricerca italiana nel campo dell'energia nucleare e delle tecnologie avanzate per l'ambiente e l'innovazione. Fondata nel 1952, l'ENEA ha l'obiettivo di promuovere e sviluppare l'utilizzo pacifico dell'energia nucleare per fini civili, oltre a condurre ricerche su fonti di energia rinnovabile, sviluppo sostenibile e protezione dell'ambiente. L'ente svolge attività di ricerca, sviluppo e formazione, collaborando sia a livello nazionale che internazionale. L'ENEA è impegnata nel fornire soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili per affrontare le sfide energetiche e ambientali del futuro.

