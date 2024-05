Significato della soluzione per: La casa automobilistica con le classi a c e s

Siciliano

Sostantivo

Mercedes-Benz (pronunciato: [m'tsedsbnts]) è il marchio commerciale utilizzato da vari produttori nel tempo. Il suo primo utilizzo risale al 1926 dopo la fusione della Daimler-Motoren-Gesellschaft (che dal 1902 utilizzava il nome Mercedes per le sue autovetture) con la Benz & Cie. e la conseguente creazione del gruppo Daimler-Benz. Il marchio è stato di proprietà della Daimler-Benz dal 1926 al 1998 e della DaimlerChrysler dal 1998 al 2007.

butu

voto

Creolo giamaicano

Sostantivo

butu

una persona oscena, indecente o di classe inferiore; un maleducato; un cafone

Esempio

Butu in a Benz is still a butu : Un cafone in una Mercedes è sempre un cafone.

Sillabazione

bu | tu

Pronuncia

IPA: /'bt/

Etimologia / Derivazione

dal Akan butu

Sinonimi