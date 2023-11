La definizione e la soluzione di: Piatto: scampai e polenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OSEI

Significato/Curiosita : Piatto: scampai e polenta

Mortandela osei scampai tortel di patate torta di patate gnocchetti de pujna (ricotta) tonco de pontesel crauti mosa polenta polenta di patate verde o... La polenta e osei è uno dei piatti tipici della provincia di Vicenza. Esiste in due versioni molto diverse fra di loro, una salata e l'altra dolce ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Piatto: scampai e polenta : piatto; scampai; polenta; L ingordigia di chi si getta su un piatto ; Si fa nel piatto con un pezzetto di pane; Gustoso piatto spagnolo; Il più semplice piatto di carne; Con i risi in un piatto veneto; Gli scampai d un piatto veneto; _ scampai , piatto veneto; Gli scampai d un caratteristico piatto veneto; _ scampai , il tipico piatto veneto con la polenta; Gli scampai d un piatto; Vi si cuoce la polenta ; polenta e in Veneto; Mescolare la polenta nel paiolo; Con la polenta in un piatto veneto; Pentolone per polenta ;

Cerca altre Definizioni