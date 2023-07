Con la polenta in un piatto veneto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con la polenta in un piatto veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSEI

Significato/Curiosita : Con la polenta in un piatto veneto

Per aromatizzare e arricchire il piatto in questione. la polenta fritta è un primo piatto a base di polenta diffuso in toscana, umbria, marche, lazio,... Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. la polenta e osei è uno dei piatti tipici della provincia di vicenza. esiste in due versioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

