La definizione e la soluzione di: Le patate bollite e passate al setaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Significato/Curiosita : Le patate bollite e passate al setaccio

D'acqua e lavorata con le mani per farne pallottoline, che vengono asperse di semola asciutta per tenerle separate, e poi passate al setaccio. le pallottoline... La purea di patate (in francese purée de pommes de terre, da cui anche purè) è un cibo cotto cremoso, preparato con patate, latte e burro.