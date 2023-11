La definizione e la soluzione di: Si parla in Val Gardena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : LADINO

Significato/Curiosita : Si parla in val gardena

Centro abitato principale e più densamente popolato della val gardena. il centro abitato si estende ad un'altitudine media di 1236 m s.l.m., dal fondovalle... La lingua ladina dolomitica (in ladino lingaz ladin dolomitan; [li'gats la'din dolomi'tan]), nota semplicemente come lingua ladina (lingaz ladin; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

