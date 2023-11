La definizione e la soluzione di: Mettere sopra o accanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : APPORRE

Significato/Curiosita : Mettere sopra o accanto

Ricerca, da parte di ted, dell'anima gemella con cui sposarsi e mettere su famiglia; accanto a lui si snodano le vicende dei giovani innamorati marshall e... Negli sport di squadra, lo scudetto è un distintivo dalla forma di scudo con i colori della bandiera dell'Italia, che viene portato sulla divisa da ...

