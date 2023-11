La definizione e la soluzione di: La maschera per proteggersi da esalazioni tossiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : ANTIGAS

Significato/Curiosita : La maschera per proteggersi da esalazioni tossiche

Dove seleziona le esalazioni più tossiche e disgustose per mischiarle ai suoi gas. nell'anime, koffing è uno dei pokémon utilizzati da james del team rocket... Una maschera antigas è un respiratore, un dispositivo di protezione delle vie respiratorie da agenti inquinanti dell'atmosfera. È composta da un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

