La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La maschera contro l iprite' è 'Antigas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTIGAS

Curiosità e Significato di Antigas

La parola Antigas è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Antigas.

Perché la soluzione è Antigas? Antigas è una maschera protettiva contro i vapori di gas nocivi, spesso utilizzata in ambienti industriali o in situazioni di emergenza. Questa protezione aiuta a respirare in modo sicuro, filtrando l'aria da sostanze pericolose come l'iprite, un gas velenoso usato in passato come arma chimica. È un alleato fondamentale per salvaguardare la salute in situazioni di rischio chimico.

Come si scrive la soluzione Antigas

La definizione "La maschera contro l iprite" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

G Genova

A Ancona

S Savona

