Alla lunga fa ingrassare nei cruciverba: la soluzione è Sedentarietà

Home / Soluzioni Cruciverba / Alla lunga fa ingrassare

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Alla lunga fa ingrassare' è 'Sedentarietà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEDENTARIETÀ

Curiosità e Significato di Sedentarietà

Hai risolto il cruciverba con Sedentarietà? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Sedentarietà.

Perché la soluzione è Sedentarietà? La sedentarietà indica uno stile di vita caratterizzato da poca o nessuna attività fisica, come stare seduti per molte ore al lavoro o a casa. Questo comportamento può favorire l'aumento di peso e problemi di salute. Per mantenersi in forma, è importante muoversi regolarmente e inserire attività fisica nella quotidianità. Ricorda, anche una breve passeggiata può fare la differenza!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quando è lunga fa spazientireFa seguito a una lunga tensione nervosaLunga lancia macedoneNon fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sedentarietà

Stai cercando la risposta alla definizione "Alla lunga fa ingrassare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

E Empoli

T Torino

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E P G O I O L T L T A I T A D I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTI DEGLI APOSTOLI" ATTI DEGLI APOSTOLI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.