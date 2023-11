La definizione e la soluzione di: È lunga in tanti supermercati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : ESSE

Significato/Curiosita : E lunga in tanti supermercati

22-23 febbraio, e in misura minore nei giorni successivi, si è scatenata una corsa all'acquisto di generi alimentari nei supermercati, durante la quale... Esse – in italiano, nome della 18ª lettera dell'alfabeto latino: SGeografia Esistono più comuni con questo nome: Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

