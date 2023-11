La definizione e la soluzione di: Città di Israele con un noto lago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Citta di israele con un noto lago

Moderna è ritenuta da controllare. motivo: la storia del moderno stato di israele nasce in seno al sionismo. non è chiaro il criterio per il quale vada... Tiberiade (AFI: /tibe'riade/; in ebraico , Tverya; in arabo , abariyyah) è una città di 39.900 abitanti sulla riva occidentale del lago ...