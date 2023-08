Lago di Israele traversato dal Giordano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lago di Israele traversato dal Giordano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TIBERIADE

Significato/Curiosità : Lago di Israele traversato dal Giordano

Il Lago di Tiberiade, noto anche come Mar di Galilea, è una vasta massa d'acqua dolce situata nel nord-est di Israele. Attraversato dal fiume Giordano, è il più grande lago del paese e uno dei luoghi più iconici della regione. Le sue acque cristalline e le pittoresche colline circostanti conferiscono al lago un'atmosfera di bellezza naturale e spiritualità. È significativo per le sue connessioni storiche e religiose, citato nei Vangeli come il luogo di numerosi eventi associati a Gesù Cristo. Oltre alla sua importanza culturale, il Lago di Tiberiade è anche una risorsa idrica vitale per la regione e un'attrazione turistica popolare, con attività come la pesca e la navigazione.

