Gli effetti realizzati dai rumoristi

Curiosità su: Immagini. i suoni realizzati dal rumorista costituiscono la cosiddetta colonna effetti, che comprende i suoni di presa diretta, gli effetti sonori (come ad...

La colonna sonora è l'insieme di suoni che fanno parte di un film o più in generale di un'opera audiovisiva, ed è di solito divisa nelle tre categorie di voce, musica e rumori o effetti (il suono di un'opera composta da immagini e da un suono considerato invece negli aspetti tecnici è il sonoro).

In un'accezione più ristretta e impropria la colonna sonora è soltanto la musica di un'opera composta da immagini e da suoni: in questo senso è talvolta indicata con la sigla inglese OST (original soundtrack, "traccia sonora originale", dove "originale" indica che è stata composta espressamente per una determinata opera).

La colonna sonora è strutturata in modo che abbia un nesso logico con le immagini che si susseguono nei film o potrebbe anche solamente ispirarsi al tipo di musica che viene girata nel territorio in cui è registrato il film oppure potrebbe anche non avere un nesso logico.

A livello materiale, infine, la colonna sonora è l'area della pellicola cinematografica in cui è registrato il suono.

Le sole musiche di un film (che siano originali o meno) in gergo tecnico cinematografico vengono dette anche "colonna musicale".

