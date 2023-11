La definizione e la soluzione di: Azzera la memoria di un dispositivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : RESET

Significato/Curiosita : Azzera la memoria di un dispositivo

Lo spazio virtuale e l'assegnamento di memoria fisica a memoria virtuale. la traduzione di indirizzi è fatta da un hardware presente nella cpu, comunemente... Editoria Reset – rivista bimestrale di cultura politica, tra i cui fondatori, nel 1993, vi sono Norberto Bobbio, Vittorio Foa e Giancarlo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

