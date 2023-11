La definizione e la soluzione di: Ammuffita invecchiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STANTIA

Significato/Curiosita : Ammuffita invecchiata

Di hangar 13 aggiunge una finitura lucida a un titolo fondamentalmente ammuffito per gli standard contemporanei" e che può essere visto solo come "una... Anna Stante (Torino, 26 agosto 1967) è un'attrice italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ammuffita invecchiata : ammuffita; invecchiata; invecchiata come una forma di formaggio; Acquavite invecchiata in botte ing; La grappa invecchiata in piccole botti di rovere; invecchiata apposta, come certa mobilia, cosi da apparire di un epoca lontana;

Cerca altre Definizioni