Parte ammuffita o in putrefazione

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Parte ammuffita o in putrefazione' è 'Marciume'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARCIUME

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Parte ammuffita o in putrefazione" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parte ammuffita o in putrefazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Marciume? Il termine MARCIUME si riferisce a una parte di un organismo o di un materiale che si trova in stato di decomposizione, spesso a causa di funghi o batteri. Questa condizione si manifesta attraverso un processo di deterioramento che porta alla perdita di consistenza, colore e odore sgradevole. Il marciume può interessare ortaggi, frutta, tessuti o altri elementi organici, compromettendo la loro integrità e rendendoli inadatti al consumo o all’uso. La presenza di marciume indica un avanzato stato di decomposizione.

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Parte ammuffita o in putrefazione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Marciume

Se la definizione "Parte ammuffita o in putrefazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parte ammuffita o in putrefazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Marciume:

M Milano A Ancona R Roma C Como I Imola U Udine M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parte ammuffita o in putrefazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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