La definizione e la soluzione di: Amalgamare il gelato o il risotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : MANTECARE

Significato/Curiosita : Amalgamare il gelato o il risotto

Il cacio e pepe è un piatto caratteristico del Lazio. Come suggerisce il nome, gli ingredienti sono molto semplici e includono solo pepe nero,

