Soluzione 6 lettere : SNELLO

Significato/Curiosita : Agile e magro

Se fossero mossi dal vento, e con le punte più chiare. ama ballare, gli piace la musica, ed è il più atletico, agile e magro del gruppo. non prende quasi... Nell'ottica geometrica la legge di Snell, nota anche come legge di Descartes o legge di Snell-Descartes (o legge di Cartesio o legge di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Agile e magro : agile; magro; Un animale agile e flessibile; agile come la meccanica newtoniana; Rendere più agile ; Snello e agile ruminante; Un agile e voracissimo dinosauro; Uno un po basso e magro ; Piccolo e magro ; magro e leggero come un ramoscello; magro e pallido; magro per i patimenti;

